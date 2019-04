Футболист «Штутгарта» дисквалифицирован до конца сезона за плевок в соперника

Полузащитник «Штутгарта» Сантьяго Аскасибар отстранен до конца сезона за плевок в соперника в матче 29-го тура бундеслиги.

22-летний аргентинец плюнул в 19-летнего полузащитника «Байера» Кая Хавертца и получил от арбитра прямую желтую карточку. Позже Аскасибар извинился перед соперником и командой.

Немецкий футбольный союз решил дисквалифицировать Аскасибара до 25 мая. К тому времени сезон в чемпионате Германии уже закончится.

OFFICIAL: VFB Stuttgart's Santiago Ascacibar has been suspended for six weeks after receiving a red card for spitting on Bayer Leverkusen's Kai Havertz. pic.twitter.com/JIuzUWi84B