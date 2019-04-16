Футболист «Штутгарта» дисквалифицирован до конца сезона за плевок в соперника

Полузащитник «Штутгарта» Сантьяго Аскасибар отстранен до конца сезона за плевок в соперника в матче 29-го тура бундеслиги.
22-летний аргентинец плюнул в 19-летнего полузащитника «Байера» Кая Хавертца и получил от арбитра прямую желтую карточку. Позже Аскасибар извинился перед соперником и командой.
Немецкий футбольный союз решил дисквалифицировать Аскасибара до 25 мая. К тому времени сезон в чемпионате Германии уже закончится.
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