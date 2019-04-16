Футболист «Штутгарта» дисквалифицирован до конца сезона за плевок в соперника Инцидент случился в матче 29-го тура чемпионата Германии «Штутгарт» - «Байер» (0:1).

Полузащитник «Штутгарта» Сантьяго Аскасибар отстранен до конца сезона за плевок в соперника в матче 29-го тура бундеслиги.

22-летний аргентинец плюнул в 19-летнего полузащитника «Байера» Кая Хавертца и получил от арбитра прямую желтую карточку. Позже Аскасибар извинился перед соперником и командой.

Немецкий футбольный союз решил дисквалифицировать Аскасибара до 25 мая. К тому времени сезон в чемпионате Германии уже закончится.