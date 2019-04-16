Сержиу Консейсау: Анализировать «Ливерпуль» не тяжело, тяжело ему противостоять - Советский спорт
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16 апреля 2019 17:55Футбол

Сержиу Консейсау: Анализировать «Ливерпуль» не тяжело, тяжело ему противостоять

Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау – о предстоящем ответном матче 1/ финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля».

-Мы должны действовать в атаке быстро и решительно. Соперник очень силен, поэтому нужно быть предельно сконцентрированными и внимательными. Мы должны правильно оценивать ситуации на поле и занимать как можно больше пространства.

Мы должны работать над организацией игры в обороне. Команда сосредоточена на все 100 процентов и прекрасно осознает способности соперника. Анализировать «Ливерпуль» не тяжело, тяжело ему противостоять, потому что у этой команды высочайший уровень индивидуального и коллективного мастерства. Они великолепны! – цитирует специалиста официальный сайт УЕФА.

Добавим, что первая встреча завершилась победой мерсисайдцев со счетом 2:0. Ответная игра состоится 17 апреля на стадионе «Драгау» в Порту.

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