Сержиу Консейсау: Анализировать «Ливерпуль» не тяжело, тяжело ему противостоять Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау – о предстоящем ответном матче 1/ финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля».

-Мы должны действовать в атаке быстро и решительно. Соперник очень силен, поэтому нужно быть предельно сконцентрированными и внимательными. Мы должны правильно оценивать ситуации на поле и занимать как можно больше пространства.

Мы должны работать над организацией игры в обороне. Команда сосредоточена на все 100 процентов и прекрасно осознает способности соперника. Анализировать «Ливерпуль» не тяжело, тяжело ему противостоять, потому что у этой команды высочайший уровень индивидуального и коллективного мастерства. Они великолепны! – цитирует специалиста официальный сайт УЕФА.

Добавим, что первая встреча завершилась победой мерсисайдцев со счетом 2:0. Ответная игра состоится 17 апреля на стадионе «Драгау» в Порту.