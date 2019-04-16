Эктор Эррера: «Порту» способен бороться на равных с командой уровня «Ливерпуля» Полузащитник «Порту» Эктор Эррера – о предстоящем ответном матче 1/ финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля».

- У нас нет желания отомстить. Прошлогодний результат остался в прошлом. У нас есть отличная возможность продолжать творить историю, и мы не собираемся ее упускать. В первом матче я увидел, что мы способны бороться на равных с командой уровня «Ливерпуля», – цитирует полузащитника официальный сайт УЕФА.

Добавим, что первая встреча завершилась победой мерсисайдцев со счетом 2:0. Ответная игра состоится 17 апреля на стадионе «Драгау» в Порту.