Эктор Эррера: «Порту» способен бороться на равных с командой уровня «Ливерпуля»

- У нас нет желания отомстить. Прошлогодний результат остался в прошлом. У нас есть отличная возможность продолжать творить историю, и мы не собираемся ее упускать. В первом матче я увидел, что мы способны бороться на равных с командой уровня «Ливерпуля», – цитирует полузащитника официальный сайт УЕФА.
Добавим, что первая встреча завершилась победой мерсисайдцев со счетом 2:0. Ответная игра состоится 17 апреля на стадионе «Драгау» в Порту.
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