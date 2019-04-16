Матч «Краснодар» - «Зенит» обслужит Карасев - Советский спорт
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16 апреля 2019 18:11ФутболСметанникова Дарья

Матч «Краснодар» - «Зенит» обслужит Карасев

Российский футбольный союз (РФС) опубликовал судейские бригады на матчи 24-го тура российской премьер-лиги.

Матч «Краснодар» - «Зенит» в 24-м туре РПЛ обслужит Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи - Дмитрий Мосякин (Москва), Максим Гаврилин (Владимир); резервный судья - Алексей Матюнин (Москва); инспектор - Сергей Зуев (Москва).

19 апреля (пятница)

«Анжи» - «Ахмат»: судья - Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи - Николай Еремин (Москва), Илья Елеференко (Москва); резервный судья - Лаша Верулидзе (Владикавказ); инспектор - Игорь Синер (Омск).

20 апреля (суббота)

«Уфа» - «Арсенал»: судья - Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи - Антон Кобзев (Москва), Валентин Мурашов (Москва); резервный судья - Павел Кукуян (Сочи); инспектор - Александр Гвардис (Калининград).

«Оренбург» - «Ростов»: судья - Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи - Андрей Глот (Ярославль), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья - Станислав Васильев (Ижевск); инспектор - Фейзудин Эрзиманов (Московская область).

«Динамо» - «Крылья Советов»: судья - Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи - Роман Усачев (Ростов-на-Дону), Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону); резервный судья - Алексей Сухой (Люберцы); инспектор - Сергей Мартынов (Москва).

«Локомотив» - ЦСКА: судья - Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи - Антон Аверьянов (Москва), Тихон Калугин (Москва); резервный судья - Василий Казарцев (Санкт-Петербург); инспектор - Владимир Овчинников (Москва).

21 апреля (воскресенье)

«Урал» - «Рубин»: судья - Николай Волошин (Смоленск); ассистенты судьи - Дмитрий Сафьян (Москва), Владимир Миневич (Смоленск); резервный судья - Евгений Кукуляк (Калуга); инспектор - Геннадий Куличенков (Тула).

«Спартак» - «Енисей»: судья - Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи - Егор Болховитин (Ленинградская область), Дмитрий Жвакин (Ленинградская область); резервный судья - Евгений Турбин (Дмитров); инспектор - Юрий Баскаков (Московская область).

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