Матч «Краснодар» - «Зенит» обслужит Карасев

Матч «Краснодар» - «Зенит» в 24-м туре РПЛ обслужит Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи - Дмитрий Мосякин (Москва), Максим Гаврилин (Владимир); резервный судья - Алексей Матюнин (Москва); инспектор - Сергей Зуев (Москва).
19 апреля (пятница)
«Анжи» - «Ахмат»: судья - Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи - Николай Еремин (Москва), Илья Елеференко (Москва); резервный судья - Лаша Верулидзе (Владикавказ); инспектор - Игорь Синер (Омск).
20 апреля (суббота)
«Уфа» - «Арсенал»: судья - Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи - Антон Кобзев (Москва), Валентин Мурашов (Москва); резервный судья - Павел Кукуян (Сочи); инспектор - Александр Гвардис (Калининград).
«Оренбург» - «Ростов»: судья - Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи - Андрей Глот (Ярославль), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья - Станислав Васильев (Ижевск); инспектор - Фейзудин Эрзиманов (Московская область).
«Динамо» - «Крылья Советов»: судья - Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи - Роман Усачев (Ростов-на-Дону), Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону); резервный судья - Алексей Сухой (Люберцы); инспектор - Сергей Мартынов (Москва).
«Локомотив» - ЦСКА: судья - Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи - Антон Аверьянов (Москва), Тихон Калугин (Москва); резервный судья - Василий Казарцев (Санкт-Петербург); инспектор - Владимир Овчинников (Москва).
21 апреля (воскресенье)
«Урал» - «Рубин»: судья - Николай Волошин (Смоленск); ассистенты судьи - Дмитрий Сафьян (Москва), Владимир Миневич (Смоленск); резервный судья - Евгений Кукуляк (Калуга); инспектор - Геннадий Куличенков (Тула).
«Спартак» - «Енисей»: судья - Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи - Егор Болховитин (Ленинградская область), Дмитрий Жвакин (Ленинградская область); резервный судья - Евгений Турбин (Дмитров); инспектор - Юрий Баскаков (Московская область).
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