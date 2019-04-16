Маурисио Почеттино: Для нас победа в первом матче с «Манчестер Сити» была выдающимся результатом

- Для нас победа в первом матче была выдающимся результатом. Однако мы знаем, что вся борьба впереди. Но мы верим в свои силы и знаем, на что способны. Будем биться изо всех сил, - цитирует Почеттино официальный сайт УЕФА.
Добавим, что первая встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу лондонской команды. Ответная игра состоится 17 апреля на стадионе «Сити оф Манчестер».
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