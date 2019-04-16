Кейлор Навас: Надеюсь, я смогу остаться в «Реале» на следующий сезон Костариканец играет за мадридский клуб с 2014 года.

Вратарь «Реала» Кейлор Навас сообщил, что хочет остаться в команде еще на один сезон. Контракт 32-летнего костариканца с мадридским клубом рассчитан до 30 июня 2020 года.

«Я очень благодарен богу, что он дал мне шанс играть в «Реале». Я стараюсь изо всех сил всякий раз, когда у меня появляется возможность играть. Надеюсь, я смогу остаться в «Реале» на следующий сезон. У меня есть контракт. Мы должны подождать и посмотреть, изменится ли там что-нибудь», - цитирует Наваса Goal.

В составе «Реала» Навас вы игрывал чемпионат Испании и трижды становился победителем Лиги чемпионов. В нынешнем сезоне голкипер пропустил 19 голов в 18 матчах за мадридский клуб.