Кейлор Навас: Надеюсь, я смогу остаться в «Реале» на следующий сезон - Советский спорт
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16 апреля 2019 19:25ФутболСметанникова Дарья

Кейлор Навас: Надеюсь, я смогу остаться в «Реале» на следующий сезон

Костариканец играет за мадридский клуб с 2014 года.

Вратарь «Реала» Кейлор Навас сообщил, что хочет остаться в команде еще на один сезон. Контракт 32-летнего костариканца с мадридским клубом рассчитан до 30 июня 2020 года.

«Я очень благодарен богу, что он дал мне шанс играть в «Реале». Я стараюсь изо всех сил всякий раз, когда у меня появляется возможность играть. Надеюсь, я смогу остаться в «Реале» на следующий сезон. У меня есть контракт. Мы должны подождать и посмотреть, изменится ли там что-нибудь», - цитирует Наваса Goal.

В составе «Реала» Навас вы игрывал чемпионат Испании и трижды становился победителем Лиги чемпионов. В нынешнем сезоне голкипер пропустил 19 голов в 18 матчах за мадридский клуб.

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