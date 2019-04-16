Маурисио Почеттино: Гвардиола - один из лучших, а, возможно, и лучший тренер в мире Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино перед предстоящим ответным матчем ¼ финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» поделился мнением о наставнике соперника Хосепе Гвардиоле.

- Трудность в том, что Гвардиола - один из лучших, а, возможно, и лучший тренер в мире. Кажется, он выиграл 24, 25 или 26 трофеев. Мы встречались в Барселоне, когда много играли друг против друга, - цитирует Почеттино официальный сайт УЕФА.

Добавим, что первая встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу лондонской команды. Ответная игра состоится 17 апреля на стадионе «Сити оф Манчестер».