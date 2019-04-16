Маурисио Почеттино: Гвардиола - один из лучших, а, возможно, и лучший тренер в мире

- Трудность в том, что Гвардиола - один из лучших, а, возможно, и лучший тренер в мире. Кажется, он выиграл 24, 25 или 26 трофеев. Мы встречались в Барселоне, когда много играли друг против друга, - цитирует Почеттино официальный сайт УЕФА.
Добавим, что первая встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу лондонской команды. Ответная игра состоится 17 апреля на стадионе «Сити оф Манчестер».
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