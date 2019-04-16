Владимир Обедзинский: Мне кажется, «Зенит» не проиграет в Краснодаре

- Мне кажется, «Зенит» не проиграет в Краснодаре. «Быки» могут добиться победы разве что на морально-волевых и за счет поддержки болельщиков. «Краснодар» будет для питерцев большим раздражителем. Когда выходишь на такой классный стадион и на такое прекрасное поле, то хочется играть и играть! – приводит слова Обедзинского «Евро-футбол.ру».
Добавим, что встреча 24-го тура чемпионата России пройдет в Краснодаре 20 апреля.
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