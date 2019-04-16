Андре Гомеш из-за дисквалификации пропустит три матча АПЛ - Советский спорт
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16 апреля 2019 20:56ФутболСметанникова Дарья

Андре Гомеш из-за дисквалификации пропустит три матча АПЛ

Гомешу были предъявлены обвинения в агрессивном поведении, с которыми он позже согласился.

Полузащитник «Эвертона» Андре Гомеш пропустит три матча английской премьер-лиги из-за дисквалификации. Об этом сообщает Daily Mail.

25-летний португальский футболист в матче 34-го тура АПЛ с «Фулхэмом» (0:2) наступил на лодыжку нападающему Александру Митровичу. Момент остался без внимания, но попал на камеры.

Таким образом, Гомеш пропустит матчи с «Манчестер Юнайтед», «Кристал Пэлас» и «Бернли». Футболист сможет помочь «Эвертону» 12 мая в игре с «Тоттенхэмом».

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