Андре Гомеш из-за дисквалификации пропустит три матча АПЛ

Полузащитник «Эвертона» Андре Гомеш пропустит три матча английской премьер-лиги из-за дисквалификации. Об этом сообщает Daily Mail.
25-летний португальский футболист в матче 34-го тура АПЛ с «Фулхэмом» (0:2) наступил на лодыжку нападающему Александру Митровичу. Момент остался без внимания, но попал на камеры.
Таким образом, Гомеш пропустит матчи с «Манчестер Юнайтед», «Кристал Пэлас» и «Бернли». Футболист сможет помочь «Эвертону» 12 мая в игре с «Тоттенхэмом».
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