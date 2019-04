Андре Гомеш из-за дисквалификации пропустит три матча АПЛ

Полузащитник «Эвертона» Андре Гомеш пропустит три матча английской премьер-лиги из-за дисквалификации. Об этом сообщает Daily Mail.

25-летний португальский футболист в матче 34-го тура АПЛ с «Фулхэмом» (0:2) наступил на лодыжку нападающему Александру Митровичу. Момент остался без внимания, но попал на камеры.

Таким образом, Гомеш пропустит матчи с «Манчестер Юнайтед», «Кристал Пэлас» и «Бернли». Футболист сможет помочь «Эвертону» 12 мая в игре с «Тоттенхэмом».

Andre Gomes to serve three match suspension for stamp on Aleksandar Mitrovic after accepting FA charge of violent conduct https://t.co/P8e3VASLwt pic.twitter.com/kiFqCzvPLp