Мама Кокориных: Был удар стулом после оскорбления от Пака, но больше ничего

Мама Кокориных Светлана прокомментировала очередное судебное заседание, на котором было рассмотрено две видеозаписи.
«Все ребята были настроены по-мирному. Я считаю, что прокурор говорит про действия, которые ребята вообще не совершали.
Они находились в своей компании, отдыхали, смеялись. Никакого сговора не было. Был удар стулом после оскорбления от Пака, да. Но больше ничего не было.
Ребята ушли, а к Паку за столик сел этот человек. Прокурор знает, кто это, просто боится говорить», - цитирует Светлану Кокорину Sport24.ru.
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