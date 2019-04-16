Мама Кокориных: Был удар стулом после оскорбления от Пака, но больше ничего - Советский спорт
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16 апреля 2019 21:26ФутболСметанникова Дарья

Мама Кокориных: Был удар стулом после оскорбления от Пака, но больше ничего

Пресненский суд Москвы неделю назад начал рассмотрение по существу дела форварда «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

Мама Кокориных Светлана прокомментировала очередное судебное заседание, на котором было рассмотрено две видеозаписи.

«Все ребята были настроены по-мирному. Я считаю, что прокурор говорит про действия, которые ребята вообще не совершали.

Они находились в своей компании, отдыхали, смеялись. Никакого сговора не было. Был удар стулом после оскорбления от Пака, да. Но больше ничего не было.

Ребята ушли, а к Паку за столик сел этот человек. Прокурор знает, кто это, просто боится говорить», - цитирует Светлану Кокорину Sport24.ru.

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