Джеймс Милнер: Мне кажется, неуважительные отзывы в прессе только мотивируют «Порту» Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер – о предстоящем матче ¼ финала Лиги чемпионов против «Порту».

- Знаем, как будет трудно. Прошлогодний результат может ввести в заблуждение. Мы понимаем, насколько «Порту» хорош, видели это в том числе в двух матчах на «Энфилде». Это очень хорошая команда. Если бы я оказался в «Порту», я бы хотел забить и оказать на соперника давление.

Гол способен поменять ход противостояния. Атмосфера тоже играет большую роль. Здорово иметь форму, но все эти неуважительные отзывы в прессе, как мне кажется, только мотивируют «Порту», - передает слова Милнера официальный сайт УЕФА.

Добавим, что первая встреча завершилась победой мерсисайдцев со счетом 2:0. Ответная игра состоится 17 апреля на стадионе «Драгау» в Порту.