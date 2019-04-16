Джеймс Милнер: Мне кажется, неуважительные отзывы в прессе только мотивируют «Порту»

- Знаем, как будет трудно. Прошлогодний результат может ввести в заблуждение. Мы понимаем, насколько «Порту» хорош, видели это в том числе в двух матчах на «Энфилде». Это очень хорошая команда. Если бы я оказался в «Порту», я бы хотел забить и оказать на соперника давление.
Гол способен поменять ход противостояния. Атмосфера тоже играет большую роль. Здорово иметь форму, но все эти неуважительные отзывы в прессе, как мне кажется, только мотивируют «Порту», - передает слова Милнера официальный сайт УЕФА.
Добавим, что первая встреча завершилась победой мерсисайдцев со счетом 2:0. Ответная игра состоится 17 апреля на стадионе «Драгау» в Порту.
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