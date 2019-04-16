«Кардифф Сити» на выезде переиграл «Брайтон»

В составе гостей голами отметились Натаниэл Мендес-Лейнг (22-я минута) и Шон Моррисон (50).
После этой игры «Кардифф Сити», набрав 31 одно очко, располагается на 18-й строчке в турнирной таблице АПЛ. «Брайтон», имея в активе 33 балла, занимает 17-е место.
В 35-м туре «Кардифф Сити» на своем поле сыграет против «Ливерпуля», а «Брайтон» в гостях встретится с «Вулверхэмптоном».
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