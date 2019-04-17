Джесси Лингард: В матче с «Барселоной» все могло быть иначе, не упусти мы свои шансы Нападающий «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард прокомментировал поражение своей команды в ответном матче ¼ финала Лиги чемпионов против «Барселоны» (0:3).

- Нельзя так ошибаться в подобных играх. Мы доминировали первые 15-20 минут, и все могло быть иначе, не упусти мы свои шансы. Месси - один из лучших футболистов в мире, и он показал свою лучшую игру сегодня. Все, что мы можем сделать сейчас, это двигаться дальше, - приводит слова форварда официальный сайт УЕФА.

Добавим, что по сумме двух встреч в полуфинал турнира вышла «Барселона», где сыграет с победителем пары «Порту» - «Ливерпуль».