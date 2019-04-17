Сержиу Консейсау: Нет большей мотивации, чем участвовать в четвертьфинале и совершить исторический камбэк Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау – о предстоящем ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля».

- Нам нужно отыграться со счета 0:2 против очень сильной команды, которая умеет быстро контратаковать. Найти правильный баланс в атаке - вот что будет иметь для нас определяющее значение.



Тренерский штаб разработал план на игру, а дальше уже дело за игроками, они должны воплотить его в жизнь. Именно благодаря им мы достигли хороших результатов в этом сезоне.

Нет большей мотивации, чем участвовать в четвертьфинале и совершить исторический камбэк. Мне нравится, как играет «Ливерпуль». Моментами это лучшая команда мира – цитирует специалиста официальный сайт УЕФА.

Добавим, что первая встреча завершилась победой мерсисайдцев со счетом 2:0. Ответная игра состоится 17 апреля на стадионе «Драгау» в Порту.