Сержиу Консейсау: Нет большей мотивации, чем участвовать в четвертьфинале и совершить исторический камбэк

- Нам нужно отыграться со счета 0:2 против очень сильной команды, которая умеет быстро контратаковать. Найти правильный баланс в атаке - вот что будет иметь для нас определяющее значение.
Тренерский штаб разработал план на игру, а дальше уже дело за игроками, они должны воплотить его в жизнь. Именно благодаря им мы достигли хороших результатов в этом сезоне.
Нет большей мотивации, чем участвовать в четвертьфинале и совершить исторический камбэк. Мне нравится, как играет «Ливерпуль». Моментами это лучшая команда мира – цитирует специалиста официальный сайт УЕФА.
Добавим, что первая встреча завершилась победой мерсисайдцев со счетом 2:0. Ответная игра состоится 17 апреля на стадионе «Драгау» в Порту.
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