Маурисио Почеттино: Мы должны верить, что способны остановить «Манчестер Сити» Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино – о предстоящем ответном матче ¼ финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

- Знаем, что соперник очень силен, что он с первых минут играет в чрезвычайно высоком темпе. Но это наша задача - постараться их остановить, при этом играя агрессивно и атакуя. Мы должны верить, что способны остановить «Сити» и показать свой класс, - цитирует Почеттино официальный сайт УЕФА.

Добавим, что первая встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу лондонской команды. Ответная игра состоится 17 апреля на стадионе «Сити оф Манчестер».