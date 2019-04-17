Маурисио Почеттино: Мы должны верить, что способны остановить «Манчестер Сити»

- Знаем, что соперник очень силен, что он с первых минут играет в чрезвычайно высоком темпе. Но это наша задача - постараться их остановить, при этом играя агрессивно и атакуя. Мы должны верить, что способны остановить «Сити» и показать свой класс, - цитирует Почеттино официальный сайт УЕФА.
Добавим, что первая встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу лондонской команды. Ответная игра состоится 17 апреля на стадионе «Сити оф Манчестер».
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