Жена Икарди подаст в суд на сестру игрока

Жена и агент форварда «Интера» Мауро Икарди Ванда Нара сообщила о том, что приняла решение подать в суд на сестру игрока Иванку Икарди, сообщает «Газета.Ru».
«После еще одной неспровоцированной атаки госпожа Ванда Нара считает целесообразным объявить, что подает на госпожу Ивану Икарди в суд за клевету.
Кроме того, госпожа Ванда Нара оценит любую возможность и дальнейшие действия, чтобы выяснить, можно ли в поведении госпожи Иваны Икарды выявить более серьезные преступления.
Наконец, она предупреждает госпожу Ивану Икарди, чтобы та не использовала имя госпожи Ванды Нары и образ ее семьи ради привлечения внимания СМИ и финансовых выгод», – говорится в заявлении Нары в инстаграме.
Отметим, что ранее Иванка Икарди заявила, что не пожелала бы такого родственника никому.
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