Жена Икарди подаст в суд на сестру игрока - Советский спорт
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17 апреля 2019 10:31ФутболЛипкин Антон

Жена Икарди подаст в суд на сестру игрока

Сестра форварда «Интера» рассказала о конфликте с женой брата в эфире ток-шоу.

Жена и агент форварда «Интера» Мауро Икарди Ванда Нара сообщила о том, что приняла решение подать в суд на сестру игрока Иванку Икарди, сообщает «Газета.Ru».

«После еще одной неспровоцированной атаки госпожа Ванда Нара считает целесообразным объявить, что подает на госпожу Ивану Икарди в суд за клевету.

Кроме того, госпожа Ванда Нара оценит любую возможность и дальнейшие действия, чтобы выяснить, можно ли в поведении госпожи Иваны Икарды выявить более серьезные преступления.

Наконец, она предупреждает госпожу Ивану Икарди, чтобы та не использовала имя госпожи Ванды Нары и образ ее семьи ради привлечения внимания СМИ и финансовых выгод», – говорится в заявлении Нары в инстаграме.

Отметим, что ранее Иванка Икарди заявила, что не пожелала бы такого родственника никому.

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