Голкипер «Кристал Пэлас» не будет наказан за нацистский жест - Советский спорт
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17 апреля 2019 12:00ФутболЛипкин Антон

Голкипер «Кристал Пэлас» не будет наказан за нацистский жест

Хеннесси доказал, что не знаком с историей нацистской Германии.

Голкипер «Кристал Пэлас» Уэйн Хеннесси не будет наказан за нацистское приветствие, так как он не знал, что оно означает, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Sky Sports.

В январе Хеннесси был запечатлен на фото во время командного ужина с вытянутой вперед одной рукой и второй надо ртом.

В отношении 32-летнего британца завели дисциплинарное дело, однако независимая комиссия Футбольной ассоциации оправдала вратаря. Хеннесси признал свою вину, однако заверил, что не знаком с историей нацистской Германии и ее атрибутами.

«Хеннесси показал в ходе беседы значительные (если не назвать их плачевными) пробелы в знаниях истории, касающихся Адольфа Гитлера, фашизма и нацизма.

Он выразил сожаление по поводу своего поведения», – гласит заявление комиссии.

В нынешнем сезоне на счету Хеннесси 26 пропущенных голов в 20 матчах премьер-лиги и Кубка Англии.

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