Голкипер «Кристал Пэлас» не будет наказан за нацистский жест

Голкипер «Кристал Пэлас» Уэйн Хеннесси не будет наказан за нацистское приветствие, так как он не знал, что оно означает, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Sky Sports.
В январе Хеннесси был запечатлен на фото во время командного ужина с вытянутой вперед одной рукой и второй надо ртом.
В отношении 32-летнего британца завели дисциплинарное дело, однако независимая комиссия Футбольной ассоциации оправдала вратаря. Хеннесси признал свою вину, однако заверил, что не знаком с историей нацистской Германии и ее атрибутами.
«Хеннесси показал в ходе беседы значительные (если не назвать их плачевными) пробелы в знаниях истории, касающихся Адольфа Гитлера, фашизма и нацизма.
Он выразил сожаление по поводу своего поведения», – гласит заявление комиссии.
В нынешнем сезоне на счету Хеннесси 26 пропущенных голов в 20 матчах премьер-лиги и Кубка Англии.
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