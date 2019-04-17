Криштиану Роналду-младший забил семь голов в одном матче за «Ювентус» (видео)

Сын форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду отметился результативной игрой за команду U9 на турнире International Maritimo Centenary Tournament в Мадейре.
Криштиану Роналду-младший принял участие в разгроме «Маритиму Китай» (25:0), забив сопернику семь голов.
В следующем матче, в которых «Ювентус» сыграл с «Камачей», на счету португальца пять забитых мячей.
Отметим, что, прилетев на Мадейру, юношеская команда «Ювентуса» сфотографировалась рядом с бюстом Роналду, в честь которого и назван аэропорт на острове.
Напомним, Криштиану Роналду-младший перешел в «Ювентус» вслед за своим отцом.
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