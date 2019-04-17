Криштиану Роналду-младший забил семь голов в одном матче за «Ювентус» (видео) - Советский спорт
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17 апреля 2019 12:12ФутболЛипкин Антон

Криштиану Роналду-младший забил семь голов в одном матче за «Ювентус» (видео)

Португалец забивает на турнире в Мадейре.

Сын форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду отметился результативной игрой за команду U9 на турнире International Maritimo Centenary Tournament в Мадейре.

Криштиану Роналду-младший принял участие в разгроме «Маритиму Китай» (25:0), забив сопернику семь голов.

В следующем матче, в которых «Ювентус» сыграл с «Камачей», на счету португальца пять забитых мячей.

Отметим, что, прилетев на Мадейру, юношеская команда «Ювентуса» сфотографировалась рядом с бюстом Роналду, в честь которого и назван аэропорт на острове.

Напомним, Криштиану Роналду-младший перешел в «Ювентус» вслед за своим отцом.

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