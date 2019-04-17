Криштиану Роналду-младший забил семь голов в одном матче за «Ювентус» (видео) Португалец забивает на турнире в Мадейре.

Сын форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду отметился результативной игрой за команду U9 на турнире International Maritimo Centenary Tournament в Мадейре.

Cristiano Ronaldo Jr. playing in Portugal for Juve's youth team, where he's lighting it up.



12 goals in 2 games 🔥https://t.co/3KA5aqWDsB — SNM (@JackCook95) April 16, 2019

Криштиану Роналду-младший принял участие в разгроме «Маритиму Китай» (25:0), забив сопернику семь голов.

В следующем матче, в которых «Ювентус» сыграл с «Камачей», на счету португальца пять забитых мячей.

Отметим, что, прилетев на Мадейру, юношеская команда «Ювентуса» сфотографировалась рядом с бюстом Роналду, в честь которого и назван аэропорт на острове.

Non capita a tutti i bambini di fare una foto con la statua del babbo 😎#CR7 #CristianoRonaldo #CR7Junior pic.twitter.com/lIQEk9FwLS — Lorenzo Bettoni (@LoreBetto) April 13, 2019

Напомним, Криштиану Роналду-младший перешел в «Ювентус» вслед за своим отцом.