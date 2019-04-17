Гордеев покинул пост старшего тренера юношеской сборной России

Юношеская сборная России по итогам элитного раунда чемпионата Европы-2019 не вышла в финальную часть турнира.
Технический комитет РФС признал выступление команды неудовлетворительным.
Гордеев возглавлял юношескую сборную России с 2017 года.
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