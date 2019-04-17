Спортивный директор «Боруссии» из Менхенгладбаха может войти в руководство «Баварии»

Спортивный директор «Боруссии» (Менхенгладбах) Макс Эберль может перейти в «Баварию», сообщает Bild.
Эберль является воспитанником «Баварии» и выступал в системе клуба с 1991 по 1994 годы, после чего играл за «Бохум», «Гройтер Фюрт» и «Боруссию» из Менхенгладбаха.
Отметим, что в 2017 году президент «Баварии» Ули Хенесс уже приглашал Эберля на работу в клуб, однако незадолго до этого продливший контракт с «Боруссией» спортивный директор остался в Менхенгладбахе.
Теперь не исключено, что возвращение Эберля в Мюнхен состоится в 2020 году. В этом же году членом правления «Баварии» может стать бывший голкипер клуба Оливер Кан.
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