Дмитрий Кириченко: Я ушел из «Уфы» не красиво, а спокойно - Советский спорт
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17 апреля 2019 13:45ФутболЛипкин Антон

Дмитрий Кириченко: Я ушел из «Уфы» не красиво, а спокойно

«Уфа» уволила Кириченко 27 марта.

Бывший главный тренер «Уфы» Дмитрий Кириченко рассказал о том, как отреагировал на свою отставку.

– Отставка – это болезненно для любого тренера, и я не исключение, – сказал Кириченко в интервью «Известиям». – Но всегда нужно оставаться человеком. Наверное, говорить о том, что я ушел красиво, – это слишком громко. Просто ушел спокойно.

– Вспоминая тот момент, что было самым сложным?
– Не могу сказать, что было очень тяжело, ведь это жизнь, такова профессия тренера. Есть даже поговорка: принял команду – готовь чемоданы. Я отнесся к решению руководства с пониманием. Три поражения подряд дают основания для увольнения.

Напомним, «Уфа» уволила Кириченко 27 марта перед матчем 21-го тура премьер-лиги с ЦСКА. Новым главным тренером команды стал Вадим Евсеев.

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