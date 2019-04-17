Облак подписал контракт с «Атлетико»

Новое соглашение между сторонами рассчитано до 30 июня 2023 года.
«Я очень счастлив и рад быть здесь. Я всегда буду прилагать все усилия, чтобы защищать цвета «Атлетико», — заявил 26-летний словенец.
Облак перешел в «Атлетико» в 2014 году и с тех пор провел за команду 203 матча, в 115 из которых отстоял на ноль.
В последних трех сезонах Облак становился обладателем трофея Саморы, присуждаемой голкиперу, имеющему наименьший показатель пропущенных мячей в среднем за игру в чемпионате Испании.
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