Денис Пак: Кокорин, взяв стул, желал нанести максимальный вред моему здоровью - Советский спорт
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17 апреля 2019 16:13ФутболСпирин Дмитрий

Денис Пак: Кокорин, взяв стул, желал нанести максимальный вред моему здоровью

Главы департамента Минпромторга Дениса Пака на суде дал показания по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева.

"Ко мне подошли двое. Кирилл начал нецензурно выражаться. Александр взял стул у столика рядом и, целясь в голову, пока я сидел, и желая нанести максимальный вред нанес удар в область головы. Я подставил руку, поэтому удар пришелся как по руке, так и по голове. Кирилл начал наносить удары. Это нападение, избиение длилось несколько минут. Подошли посетители и сотрудники кафе, постарались утихомирить. Действия сопровождались нецензурными выражениями. Меня назвали китайцем и говорили, что я должен ехать в свой Китай и делать там замечания. Это было крайне неприятно. Я прекрасно понимал, что передо мной несколько молодых и спортивных ребят. Я один, их пять, они настроены агрессивно", - заявил Пак.

  • Напомним, Кокорин и Мамаев находятся в СИЗО с осени прошлого года.

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