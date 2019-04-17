Анри может возглавить «Нью-Йорк Ред Буллз» в MLS - Советский спорт
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17 апреля 2019 18:08ФутболСпирин Дмитрий

Анри может возглавить «Нью-Йорк Ред Буллз» в MLS

Бывший главный тренер «Монако» Тьерри Анри может продолжить карьеру в США.

41-летний француз ведет переговоры с «Нью-Йорк Ред Буллз».

За клуб из Нью-Йорка Анри выступал с 2010 по 2014 год. Он забил 52 гола в 135 играх и дважды занимал первое место в Восточной конференции.

Сейчас команда, выиграв лишь один из шести стартовых матчей сезона, занимает девятое место в турнирной таблице.

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