«Айнтрахт» выкупил Йовича у «Бенфики» - Советский спорт
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17 апреля 2019 18:22ФутболСпирин Дмитрий

«Айнтрахт» выкупил Йовича у «Бенфики»

Нападающий Лука Йович выкуплен «Айнтрахтом» у «Бенфики».

21-летний серб подписал с немецким клубом контракт до лета 2023 года.

По информации Transfermarkt.de, немецкий клуб выкупил права на игрока за 7 миллионов евро.

В 27 играх бундеслии в нынешнем сезоне Йович забил 17 голов и отдал 6 голевых передач.

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