«Айнтрахт» выкупил Йовича у «Бенфики»

21-летний серб подписал с немецким клубом контракт до лета 2023 года.
По информации Transfermarkt.de, немецкий клуб выкупил права на игрока за 7 миллионов евро.
В 27 играх бундеслии в нынешнем сезоне Йович забил 17 голов и отдал 6 голевых передач.
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