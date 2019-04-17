Марк Овермарс: Никто не мог представить, что мы зайдем так далеко. Только ван Гал - Советский спорт
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17 апреля 2019 18:54ФутболСпирин Дмитрий

Марк Овермарс: Никто не мог представить, что мы зайдем так далеко. Только ван Гал

Спортивный директор «Аякса» Марк Овермарс поделился мыслями о выходе в полуфинал Лиги чемпионов.

«Честно говоря, никто не мог представить этого. За исключением, возможно, Луи ван Гала. Несколько месяцев назад он сказал, что «Аякс» может зайти так далеко. Тогда я ему не поверил.

Перед матчем я сомневался, будут ли у нас шансы. «Ювентус» отдыхал целую неделю, а мы играли каждые три дня. Мы проделали выдающуюся работу. Если считать квалификацию, мы сыграли уже почти 20 матчей в Лиге чемпионов. Это невероятное достижение игроков и штаба.

Мы обыграли команды в определенном стиле, чем я очень горжусь. Это хорошая реклама голландского футбола. Такое бывает лишь однажды», – сказал Овермарс в эфире NOS.

В полуфинале амстердамцы сыграют с победителем противостояния "Манчестер Сити" - "Тоттенхэм".

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