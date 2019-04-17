Марк Овермарс: Никто не мог представить, что мы зайдем так далеко. Только ван Гал

«Честно говоря, никто не мог представить этого. За исключением, возможно, Луи ван Гала. Несколько месяцев назад он сказал, что «Аякс» может зайти так далеко. Тогда я ему не поверил.
Перед матчем я сомневался, будут ли у нас шансы. «Ювентус» отдыхал целую неделю, а мы играли каждые три дня. Мы проделали выдающуюся работу. Если считать квалификацию, мы сыграли уже почти 20 матчей в Лиге чемпионов. Это невероятное достижение игроков и штаба.
Мы обыграли команды в определенном стиле, чем я очень горжусь. Это хорошая реклама голландского футбола. Такое бывает лишь однажды», – сказал Овермарс в эфире NOS.
В полуфинале амстердамцы сыграют с победителем противостояния "Манчестер Сити" - "Тоттенхэм".
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