«Тоттенхэм» благодаря дублю Сона прошел «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов - Советский спорт
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18 апреля 2019 00:11ФутболГичунцев Артур

«Тоттенхэм» благодаря дублю Сона прошел «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов

Первая игра завершилась победой лондонского клуба (1:0).

В ответном матче ¼ финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» обыграл «Тоттенхэм» (4:3), однако, покинул турнир из-за поражения в первом поединке (0:1).

В составе гостей дубль оформил Сон Хын Мин. Еще один мяч забил Фернандо Льоренте. У хозяев поля отличились Рахим Стерлинг (два мяча), а также Бернарду Силва и Серхио Агуэро.

Таким образом, «Тоттенхэм» в полуфинале ЛЧ сыграет с «Аяксом», который выбил «Ювентус». Ранее команда из Амстердама отправила домой мадридский «Реал».

Добавим, что первый поединок команд состоится 30 апреля в Лондоне, а ответная встреча пройдет 7 мая на домашней арене голландского клуба.

Лига чемпионов
1/4 финала
Ответный матч

«Манчестер Сити» (Манчестер, Англия) – «Тоттенхэм» (Лондон, Англия) 4:3 (3:2)

Голы: Стерлинг, 4 (1:0), Сон Хын Мин, 7 (1:1), Сон Хын Мин, 10 (1:2), Силва, 11 (2:2), Стерлинг, 21 (3:2), Агуэро, 59 (4:2), Льоренте, 73 (4:3)

Первый матч: 0:1

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