«Ливерпуль» разгромил «Порту» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов

Футболисты «Ливерпуля» обыграли «Порту» в ответном матче ¼ финала Лиги чемпионов – 4:1.
В составе «красных» отличились Садио Мане, Мохамед Салах, а также Роберто Фирмино и Вирджил ван Дейк. Автором единственного гола «Порту» стал Эдер Милитао
Таким образом, «Ливерпуль» вышел в полуфинал Лиги чемпионов, обыграв своего соперника с общим счетом 6:1.
В следующей стадии турнира мерсисайдский клуб сыграет против «Барселоны». Первый поединок команд пройдет 30 апреля в Испании. Ответный – 7 мая на домашней арене англичан.
Лига чемпионов
¼ финала
Ответный матч
"Порту" (Португалия) – "Ливерпуль" (Англия) – 1:4 (0:1)
Голы: Милитао, 68 — Мане, 26; Салах, 65; Фирмино, 77; ван Дейк, 84.
«Порту»: Касильяс, Эдер, Браими (Бруну Кошта, 81), Марега, Теллес, Эррера, Корона (Андраде, 78), Данилу, Отавио (Тикиньо, 46), Фелипе, Пепе.
«Ливерпуль»: Алиссон, Фабиньо, ван Дейк, Вейналдум, Милнер, Мане, Салах, Робертсон (Хендерсон, 71), Ориги (Фирмино, 46), Матип, Александер-Арнолд (Гомес, 66).
Первый матч: 0:2