Маурисио Почеттино: Игроки «Тоттенхэма» – настоящие герои, мы показали характер Лондонскому клубу в полуфинале предстоит встретится с «Аяксом», который ранее выбил туринский «Ювентус» и мадридский «Реал».

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино высказался после выхода своей команды в полуфинал Лиги чемпионов.

Напомним, лондонский клуб оказался сильнее «Манчестер Сити». Подробнее об этом ЗДЕСЬ.

«Это был невероятный матч, особенно концовка. Я счастлив и горд за своих футболистов. Они настоящие герои.

Сначала ты чувствуешь огромное разочарование, но потом всё меняет одно решение. Вот, почему мы любим футбол. «Тоттенхэм» показал характер», – сказал аргентинец для BBC.