Пас Бернарду Силвы признан моментом дня в Лиге чемпионов (видео)

Туктамышева еще поборется с японками на финише ЧМ. Лишь за серебро – и тем не менее Перед последним днем командного чемпионата мира сборная России по-прежнему идет третьей. Но шанс отобрать второе место у хозяев турнира в субботу у нее есть.

«Снова отменили гол. Если бы не было этого правила, все было бы по-другому!» Что говорили хоккеисты «Авангарда» после третьего матча финала Кубка Гагарина.

А у фигуристов бывает командная тактика? На ЧМ для сборных она должна быть! Перед началом командного чемпионата мира, который стартует в четверг утром, задаемся необычным вопросом: возможна ли коллективная тактика в этом виде спорта?

Зачем нам лузеры Василевский, Сергачев, Кучеров и Малкин на чемпионате мира? О том, что все четверо вызываются в сборную России - было сообщено еще утром, когда сами игроки еще вряд ли пережили вылет из Кубка Стэнли.

«Гол Андронова? Это его коронный бросок!» ЦСКА выносит Омск, игроки довольны После третьей победы финале Кубка Гагарина-2019 игроки ЦСКА были в очень хорошем настроении.

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Такая Туктамышева могла выиграть золото Сайтамы! У России – бронза командного ЧМ В Фукуоке завершился командный чемпионат мира, а с ним и весь сезон. Сборная России финишировала третьей: в двух очках от Японии и в 13 – от победителей из США.

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