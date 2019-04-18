Пас Бернарду Силвы признан моментом дня в Лиге чемпионов (видео) - Советский спорт
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18 апреля 2019 01:43ФутболГичунцев Артур

Пас Бернарду Силвы признан моментом дня в Лиге чемпионов (видео)

Португалец также отметился голом.

Сегодня, 18 апреля, «Манчестер Сити» обыграл «Тоттенхэм» в ответном матче ¼ финала Лиги чемпионов (4:3), но покинул турнир из-за поражения в первом поединке (0:1).

Как сообщает пресс-служба УЕФА, эффектный пас полузащитник «горожан» Бернарду Силвы признан моментом дня.

Добавим, что в текущем розыгрыше Лиги чемпионов португалец провел 8 матчей, забил 4 гола и отдал 2 голевые передачи.

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