Ян Вертонген – об игре с «Манчестер Сити»: VAR спас «Тоттенхэм»

Защитник «Тоттенхэма» Ян Вертонген поделился эмоциями после ответного матча с «Манчестер Сити» в ¼ финала Лиги чемпионов (3:4).
«Льоренте очень важный игрок для нас, он забил несколько ключевых голов в этом сезоне. Он всегда готов помочь нам, и снова сделал это сегодня. Все любят этого парня.
Обычно вы апеллируете к судьям по поводу офсайда или фола. Но в этот раз никто не думал об офсайде, все просто рухнули вниз. Оставалось несколько минут, я попытался всех поднять. Но вдруг из ниоткуда возник VAR и спас нас», – заявил бельгиец пресс-службе УЕФА.
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