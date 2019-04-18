Рио Фердинанд: Думаю, «Ливерпуль» победит в Лиге чемпионов

«Думаю, Клопп посмотрит первые десять минут матча «Барселоны» и «Манчестер Юнайтед». Если бы Мане, Салах и Фирмино оказывались в подобных ситуациях, все могло сложиться иначе. Думаю, они смогли бы реализовать эти моменты.
Думаю, «Ливерпуль» создаст больше проблем «Барселоне». Но у каталонского клуба есть Месси и мы не знаем, как они смогут подготовиться к игре против него.
Ожидаю, что английская команда выиграет Лигу чемпионов в этом году. Думаю, победит «Ливерпуль», — цитирует Фердинанда The Independent.
В полуфинале команда Юргена Клоппа сыграет с «Барселоной». В другом полуфинале сыграют «Тоттенхэм» и «Аякс». Первые матчи пройдут 30 апреля и 1 мая в Лондоне и Барселоне, ответные — 7–8 мая в Амстердаме и Ливерпуле.
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