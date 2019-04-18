Рио Фердинанд: Думаю, «Ливерпуль» победит в Лиге чемпионов - Советский спорт
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18 апреля 2019 08:09ФутболСпирин Дмитрий

Рио Фердинанд: Думаю, «Ливерпуль» победит в Лиге чемпионов

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Рио Фердинанд, в настоящее время работающий футбольным экспертом на британском телевидении, считает «Ливерпуль» главным фаворитом текущего розыгрыша Лиги чемпионов.

«Думаю, Клопп посмотрит первые десять минут матча «Барселоны» и «Манчестер Юнайтед». Если бы Мане, Салах и Фирмино оказывались в подобных ситуациях, все могло сложиться иначе. Думаю, они смогли бы реализовать эти моменты.

Думаю, «Ливерпуль» создаст больше проблем «Барселоне». Но у каталонского клуба есть Месси и мы не знаем, как они смогут подготовиться к игре против него.

Ожидаю, что английская команда выиграет Лигу чемпионов в этом году. Думаю, победит «Ливерпуль», — цитирует Фердинанда The Independent.

В полуфинале команда Юргена Клоппа сыграет с «Барселоной». В другом полуфинале сыграют «Тоттенхэм» и «Аякс». Первые матчи пройдут 30 апреля и 1 мая в Лондоне и Барселоне, ответные — 7–8 мая в Амстердаме и Ливерпуле.

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