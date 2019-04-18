Сон Хын Мин: Я впервые в полуфинале Лиги чемпионов – это потрясающе «Тоттенхэм» победил «Манчестер Сити» по сумме двух матчей и вышел в полуфинал.

Форвард «Тоттенхэма» Сон Хын Мин прокомментировал ответный матч ¼ финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (3:4) на «Этихад Стэдиум» и выход в полуфинал.

«Выход в полуфинал имеет огромное значение, – сказал 26-летний кореец в интервью официальному сайту УЕФА. – В том числе и для меня, потому что я впервые играл в четвертьфинале. А теперь я впервые буду играть в полуфинале Лиги чемпионов. Это потрясающе.

Я очень горжусь командой и тем, что являюсь ее частью. Я просто благодарен всем. Это невероятно. Мы по-прежнему в деле и намерены идти до конца, а там посмотрим, что произойдет».

Напомним, Сон Хын Мин сделал дубль в ворота «Тоттенхэма», забив два гола к 11-й минуте матча.

Первый матч в Лондоне завершился победой хозяев (1:0). Таким образом, «шпоры» вышли в полуфинал за счет голов на чужом поле.

В полуфинале «Тоттенхэм» сыграет с «Аяксом».