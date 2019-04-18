Фернандо Льоренте: Это один из лучших моментов в моей карьере - Советский спорт
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18 апреля 2019 11:19ФутболСпирин Дмитрий

Фернандо Льоренте: Это один из лучших моментов в моей карьере

Нападающий «Тоттенхэма» Фернандо Льоренте рассказал о матче с «Манчестер Сити» (3:4) в 1/4 финала Лиги чемпионов и проходе в полуфинал.

«Что за вечер, просто невероятно! Это один из лучших моментов в моей карьере.

Да, я переживал фантастические моменты – победы на чемпионате мира и Европы, выигрыш Лиги Европы и титула в Италии, – но этот матч – история.

Это сумасшествие – сделать подобное с такой командой, как "Тоттенхэм", впервые пробиться в полуфинал Лиги чемпионов.

Верю в парней, уверен, что мы можем переписать историю», – сказал Льоренте.

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