Фернандо Льоренте: Это один из лучших моментов в моей карьере

«Что за вечер, просто невероятно! Это один из лучших моментов в моей карьере.
Да, я переживал фантастические моменты – победы на чемпионате мира и Европы, выигрыш Лиги Европы и титула в Италии, – но этот матч – история.
Это сумасшествие – сделать подобное с такой командой, как "Тоттенхэм", впервые пробиться в полуфинал Лиги чемпионов.
Верю в парней, уверен, что мы можем переписать историю», – сказал Льоренте.
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