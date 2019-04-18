Газон на стадионе «Динамо» будет полностью готов к 20-м числам мая

Генеральный директор УК «Динамо» Андрей Лунтовский рассказал о состоянии газона на Центральном стадионе имени Льва Яшина в Петровском парке.
«Появились первые всходы, – сказал Лунтовский в интервью клубной пресс-службе. – В начале мая мы планируем прошить поле. Ожидаем полную его готовность к 20-м числам мая».
Напомним, изначально реконструированный стадион «Динамо» должен был открыться 10 марта матчем 19-го тура премьер-лиги со «Спартаком», однако комиссия РПЛ и РФС установило, что поле находится в неудовлетворительном состоянии и является травмоопасным. В этой связи бело-голубые продолжили проводить домашние матчи на «Арене Химки».
1 апреля «Динамо» сообщило о том, что сотрудники стадиона приступили к смене газона.
Добавим, что в заключительном туре премьер-лиги 26 мая «Динамо» сыграет дома с «Арсеналом».
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