Газон на стадионе «Динамо» будет полностью готов к 20-м числам мая «Динамо» может провести первый матч на реконструированном стадионе 26 мая.

Генеральный директор УК «Динамо» Андрей Лунтовский рассказал о состоянии газона на Центральном стадионе имени Льва Яшина в Петровском парке.

«Появились первые всходы, – сказал Лунтовский в интервью клубной пресс-службе. – В начале мая мы планируем прошить поле. Ожидаем полную его готовность к 20-м числам мая».

Напомним, изначально реконструированный стадион «Динамо» должен был открыться 10 марта матчем 19-го тура премьер-лиги со «Спартаком», однако комиссия РПЛ и РФС установило, что поле находится в неудовлетворительном состоянии и является травмоопасным. В этой связи бело-голубые продолжили проводить домашние матчи на «Арене Химки».

1 апреля «Динамо» сообщило о том, что сотрудники стадиона приступили к смене газона.

Добавим, что в заключительном туре премьер-лиги 26 мая «Динамо» сыграет дома с «Арсеналом».