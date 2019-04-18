Сергей Семак: VAR в России давно надо вводить. Здесь вопрос технической базы и организации процесса - Советский спорт
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Матч-центр: вчера сегодня завтра
18 апреля 2019 12:52ФутболСпирин Дмитрий

Сергей Семак: VAR в России давно надо вводить. Здесь вопрос технической базы и организации процесса

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поддерживает появление системы видеопомощи арбитрам (VAR) в российском футболе.

«VAR давно надо вводить. Здесь вопрос технической базы и организации процесса. А так система необходима. И чем быстрее он появится, тем лучше. Даже вчера, несмотря на какие-то обидные моменты, связанные с просмотром событий постфактум, это дорого стоит. Например, когда забивал Мане, чисто физически было невозможно увидеть этот момент для линейного. Увидеть перемещение на скорости очень сложно. Думаю, многие согласятся, что VAR нам очень нужен», — передает слова Семака Sport24.ru.

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