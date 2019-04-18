Сергей Семак: VAR в России давно надо вводить. Здесь вопрос технической базы и организации процесса

«VAR давно надо вводить. Здесь вопрос технической базы и организации процесса. А так система необходима. И чем быстрее он появится, тем лучше. Даже вчера, несмотря на какие-то обидные моменты, связанные с просмотром событий постфактум, это дорого стоит. Например, когда забивал Мане, чисто физически было невозможно увидеть этот момент для линейного. Увидеть перемещение на скорости очень сложно. Думаю, многие согласятся, что VAR нам очень нужен», — передает слова Семака Sport24.ru.
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