Эмилиано Ригони: Из «Аталанты» вернулся игроком с большими возможностями - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
18 апреля 2019 14:14ФутболЛипкин Антон

Эмилиано Ригони: Из «Аталанты» вернулся игроком с большими возможностями

Аргентинец забил два гола и сделал две передачи в пяти матчах после возвращения в «Зенит».

Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони рассказал о готовности к матчу 24-го тура премьер-лиги с «Краснодаром» и своей аренде в «Аталанте».

– Матч с «Анжи» получился хорошим по счету (5:0), – приводит слова 26-летнего аргентинца официальный сайт клуба, – но мы держим в голове, что готовиться нужно точно так же к любому сопернику. Крупный счет не говорит о том, что одна команда лучше или хуже другой. Мы серьезно готовимся к «Краснодару» и намерены увезти домой три очка.

– Насколько комфортно чувствуете себя в команде и городе?
– С самого начала чувствовал себя прекрасно и в городе, и в команде. По сравнению с прошлым сезоном мне помогла поездка в Италию. Я вернулся футболистом с большими возможностями. Многому научился, но всегда стараюсь совершенствоваться. Для этого упорно работаю на тренировках. Уверен, еще не достиг максимального совершенства, мне есть, куда расти.

Напомним, первую половину сезона Ригони провел в «Аталанте», в составе которой забил три гола в 12 матчах. После возвращения в «Зенит» полузащитник провел пять матчей, забил два гола и сделал две результативные передачи.

Матч «Краснодар» – «Зенит» пройдет 20 апреля на стадионе «Краснодар». Начало – 21:00 (мск).

27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
18/02 14:30Теннис
«С эффективностью все в порядке». Чакветадзе – о российских талантахЭкс-пятая ракетка мира Анна Чакветадзе разобрала таланты наших восходящих звезд тенниса.
18/04 14:45Футбол
«Тоттенхэм» - в элитном «Клубе 36»! Любопытная статистика по итогам матчей Лиги чемпионовЛондонцы стали 36-м по счету клубом, сумевшим пробиться в полуфинал Кубка/Лиги чемпионов более одного раза. «Ман Сити», кстати, в этой престижной компании нет…
21/03 12:00Биатлон
Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный ДрачевСегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону.
18/04 09:07Фигурное катание
Идем на командное золото Пекина. Будь Олимпиада сейчас, Россия победила быНа финише сезона наша сборная стала лишь третьей на командном ЧМ в Японии. А каковы перспективы россиян на аналогичном олимпийском турнире 2022 года?
17/04 12:07Хоккей
Снимите это немедленно! Стилисты «Торонто» делают все, чтобы настоящие ценители моды забывали про хоккейСтандартная тенденция последних лет - фото игроков, направляющихся на матч.
16/04 09:45Теннис
«Даше мешает лишний вес». Что происходит с Касаткиной?Сильнейшая теннисистка России Дарья Касаткина с начала года одержала всего две победы (при семи поражениях) и опустилась с 10-й на 22-ю строчку рейтинга WTA.
13/04 17:48Фигурное катание
Алена Леонова: Лиза Туктамышева – просто бомба! Победила всех и преодолела себяВице-чемпионка мира подвела итоги завершившегося в Японии командного чемпионата мира по фигурному катанию.
17/04 23:42Хоккей
«Приходите в пятницу, будет Хабиб, будет интересно». Откровения тренеров после третьего матча финалаИгорь Никитин по традиции был предельно лаконичен, а Боб Хартли отказался критиковать своих подопечных и пригласил всех на четвертый матч.
17/04 20:30Футбол
Валерий Масалитин: Этот «Аякс» полюбился еще в августе, когда прошел КиевБывший нападающий голландского «Витесса» рассказывает о феномене «Аякса», которые возвращает былое величие.
17/04 17:03Хоккей
Зачем нам лузеры Василевский, Сергачев, Кучеров и Малкин на чемпионате мира?О том, что все четверо вызываются в сборную России - было сообщено еще утром, когда сами игроки еще вряд ли пережили вылет из Кубка Стэнли.  
14/03 08:00Теннис
Доигрались! Впервые за 21 год в топ-20 мирового рейтинга нет россиянок«Советский спорт» – о том, как это случилось.
12/04 18:00Фигурное катание
Наталья Бестемьянова: В командных соревнованиях опасно делать то, что сделал Саша СамаринВ гостях в нашей редакции побывала прославленная фигуристка олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова.
18/02 12:30Теннис
Медведев – уже в топ-15! Россиянин еще на шаг приблизился к элитеДаниил Медведев не смог выиграть второй титул подряд – в полуфинале турнира в Роттердаме он в трех партиях уступил Гаэлю Монфису – 6:4, 3:6, 4:6.
31/01 18:00Теннис
Не лечь на дно в Биле. Россия сыграет с Швейцарией в обновленном Кубке Дэвиса
18/04 17:43Футбол
Что было, когда «Тоттенхэм» выиграл еврокубок: компьютер Apple, Тетрис и «Терминатор»А еще чемпионство «Зенита» и советский бойкот Олимпиады в Лос-Анджелесе.
13/04 14:15Фигурное катание
Такая Туктамышева могла выиграть золото Сайтамы! У России – бронза командного ЧМВ Фукуоке завершился командный чемпионат мира, а с ним и весь сезон. Сборная России финишировала третьей: в двух очках от Японии и в 13 – от победителей из США.
11/04 16:30Фигурное катание
«Проходил бы чемпионат не в Японии, Туктамышева могла бороться за первое место»Тренер Максим Завозин – о короткой программе у женщин на командном чемпионате мира по фигурному катанию.
17/04 19:26Футбол
«Аяксом» весь мир восхищается, а над «Спартаком» смеетсяРецепт успеха красно-белых из Амстердама.  
18/04 14:53Хоккей
Россия стартует на ЮЧМ-2019. Сборную будет тащить ПодколзинГлавный тренер юниорской сборной России Владимир Филатов собрал практически сильнейший состав на чемпионат мира.
11/04 08:00Фигурное катание
А у фигуристов бывает командная тактика? На ЧМ для сборных она должна быть!Перед началом командного чемпионата мира, который стартует в четверг утром, задаемся необычным вопросом: возможна ли коллективная тактика в этом виде спорта?
06/04 11:09ММА
Стреляющие веники, кухонный боксер и мощная ладошка. Как Емельяненко и Кокляев подраться захотелиИзвестный во всем мире стронгмен Михаил Кокляев и боец смешанного стиля Александр Емельяненко зарубились в социальных сетях. Теперь их поединок по правилам ММА ждут многие фанаты единоборств в России. Что произошло? «Советский спорт» рассказывает.
26/03 21:00ММА
Конор, не уходи! Крик души нашего обозревателяНовость об уходе из спорта Конора Макгрегора – нож по сердцу для настоящих поклонников ММА.
11/04 13:00Фигурное катание
Туктамышева выводит Россию в лидеры ЧМ, Кихира бьет мировой рекордВ японской Фукуоке стартовал командный чемпионат мира. После двух видов из восьми сборная России делит первое место с хозяевами турнира.
21/03 08:00Биатлон
Наталья Сорокина: Логинов удержит второе место, он в хорошей формеС 21 по 24 марта в норвежском Холменколлене пройдет заключительный этап Кубка мира по биатлону.
11/04 15:15Фигурное катание
Россия проиграла командный ЧМ. Досрочно, без шансов – и из-за СамаринаПервый день командного чемпионата мира в Фукуоке завершен. Сборная России, лидировавшая перед мужской короткой программой, теперь – только третья.
17/04 15:53Хоккей
Кучеров и Малкин точно пригодятся сборной на ЧМ. От таких игроков не отказываютсяНикита Кучеров, Андрей Василевский, Михаил Сергачев и Евгений Малкин получили вызов в сборную России для участия в чемпионате мира.
15/04 00:45ММА
Неожиданный допинг Тайсумова, соперник Хабиба и возвращение Макгрегора. Главное в ММА за неделюВ Атланте (США) прошел турнир UFC 236, в ходе которого определился следующий соперник Хабиба Нурмагомедова, еще один россиянин подписал контракт с сильнейшей лигой мира, а Майрбек Тайсумов попался на допинге.
18/04 15:09Футбол
Свободу Вупсеню и Пупсеню! Пользователи соцсетей бурно отреагировали на заявление матери КокоринаПриводим самые яркие цитаты.
18/04 17:08Теннис
Медведев разбушевался! Даниил впервые в карьере вышел в четвертьфинал «Мастерса»Четвертый раз подряд обыграв Стефаноса Циципаса, Даниил Медведев пробился в восьмерку сильнейших на третьем «Мастерсе» сезона – в Монте-Карло.
Новости
17:43 Футбол Диего Коста отказался от тренировок с «Атлетико»
17:39 Хоккей «Амур» продлил контракты с тремя игроками
17:38 Футбол Свидетель: Кокорин не избивал Соловчука. Он стоял в стороне, а потом пришел всех разнимать
17:35 Футбол Показания свидетеля из протокола следователей: Бобкова лежала на Соловчуке и не давала его избивать
17:29 Теннис Хачанов получил wild card на турнире в Мюнхене
17:21 ММА Ислам Махачев: Буду ждать Кевина Ли, мне интересен этот бой
17:20 Бокс Президент WBO: У Ломаченко нет обязательно претендента
17:14 Формула-1 Мазепин-старший начал переговоры о покупке «Уильямса»
17:08 Футбол Свидетель Джафарова: Не помню, кто кого избивал. Помню только, что Кокорин не участвовал
17:03 Футбол Воропаев и Мамин привлечены к тренировкам с основой «Спартака»
17:03 Футбол Свидетель Джафарова о том, как попала в компанию Кокорина и Мамаева: Моя подружка Бобкова знала подсудимых
16:57 Хоккей Скудра близок к подписанию контракта с «Трактором»
16:48 Олимпиада Кот-ушанка и мишка-неваляшка стали талисманами олимпийской команды России (фото)
16:47 Футбол Станислав Черчесов: Будем все правильно делать – Евро-2020 станет домашним для сборной России
16:40 Футбол Жозе Моуринью: Если «Аякс» дойдет до финала, то победит «Барселону» или «Ливерпуль»
16:32 Футбол Сергей Прядкин: О количестве легионеров при новом лимите будем говорить позже
16:31 ММА Радмир Габдуллин: Трудно выделить фаворита в бою Оверима и Олейника
16:23 Футбол Дмитрий Черышев: Возвращение Дениса в «Реал»? Никогда не говори никогда
15:58 Футбол Каррера поздравил «Спартак» с днем рождения
15:53 Фигурное катание Медведева показала розовый костюм для шоу в Корее: Контент, который мы заслужили
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика