Эмилиано Ригони: Из «Аталанты» вернулся игроком с большими возможностями Аргентинец забил два гола и сделал две передачи в пяти матчах после возвращения в «Зенит».

Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони рассказал о готовности к матчу 24-го тура премьер-лиги с «Краснодаром» и своей аренде в «Аталанте».

– Матч с «Анжи» получился хорошим по счету (5:0), – приводит слова 26-летнего аргентинца официальный сайт клуба, – но мы держим в голове, что готовиться нужно точно так же к любому сопернику. Крупный счет не говорит о том, что одна команда лучше или хуже другой. Мы серьезно готовимся к «Краснодару» и намерены увезти домой три очка.

– Насколько комфортно чувствуете себя в команде и городе?

– С самого начала чувствовал себя прекрасно и в городе, и в команде. По сравнению с прошлым сезоном мне помогла поездка в Италию. Я вернулся футболистом с большими возможностями. Многому научился, но всегда стараюсь совершенствоваться. Для этого упорно работаю на тренировках. Уверен, еще не достиг максимального совершенства, мне есть, куда расти.

Напомним, первую половину сезона Ригони провел в «Аталанте», в составе которой забил три гола в 12 матчах. После возвращения в «Зенит» полузащитник провел пять матчей, забил два гола и сделал две результативные передачи.

Матч «Краснодар» – «Зенит» пройдет 20 апреля на стадионе «Краснодар». Начало – 21:00 (мск).