Жозе Моуринью: Иногда я ненавижу VAR, она убивает эмоции

Бывший наставник «Челси» Жозе Моуринью прокомментировал отмену гола «Манчестер Сити» в ответном матче ¼ финала Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом».
Главный арбитр поединка Джюнейт Чакыр не зафиксировал взятие ворот в добавленное время ко второму тайму. Он воспользовался с системой видеопомощи арбитрам.
«Всё было верно. VAR используется уже во многих турнирах. Иногда мне нравится эта система, иногда я её ненавижу. Нередко я думаю, что VAR убивает эмоции, а используют её ошибочно. Но в то же время это фантастический помощник арбитрам, который обеспечивает справедливый результат.
Ни один судья в мире не заметил бы этот пятисантиметровый офсайд, от которого зависел выход хозяев или гостей в полуфинал Лиги чемпионов. Офсайд был, VAR это подтверждает», – сказал специалист.
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