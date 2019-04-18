Жозе Моуринью: Иногда я ненавижу VAR, она убивает эмоции - Советский спорт
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18 апреля 2019 14:35ФутболГичунцев Артур

Жозе Моуринью: Иногда я ненавижу VAR, она убивает эмоции

Об этом португалец заявил «RT на русском».

Бывший наставник «Челси» Жозе Моуринью прокомментировал отмену гола «Манчестер Сити» в ответном матче ¼ финала Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом».

Главный арбитр поединка Джюнейт Чакыр не зафиксировал взятие ворот в добавленное время ко второму тайму. Он воспользовался с системой видеопомощи арбитрам.

«Всё было верно. VAR используется уже во многих турнирах. Иногда мне нравится эта система, иногда я её ненавижу. Нередко я думаю, что VAR убивает эмоции, а используют её ошибочно. Но в то же время это фантастический помощник арбитрам, который обеспечивает справедливый результат.

Ни один судья в мире не заметил бы этот пятисантиметровый офсайд, от которого зависел выход хозяев или гостей в полуфинал Лиги чемпионов. Офсайд был, VAR это подтверждает», – сказал специалист.

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