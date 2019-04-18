Соперник сборной России по отбору Евро-2020 уволил главного тренера

Главный тренер сборной Шотландии Алекс Маклиш отправлен в отставку, сообщает официальный сайт Футбольной ассоциации Шотландии.
60-летний специалист возглавил национальную команду в феврале прошлого года. В 12 матчах под его руководством сборная одержала пять побед при семи поражениях. Имя нового главного тренера будет названо позднее.
Причиной отставки Маклиша стал неудачный старт команды в отборочном турнире Евро-2020. Напомним, в первом туре группы I, в которую также попала Россия, Шотландия крупно проиграла в гостях Казахстану (0:3), после чего победила Сан-Марино (2:0).
Отметим, что ранее Маклиш уже тренировал сборную: в 2007 году под его руководством шотландцы выиграли семь матчей при трех поражениях.
В следующую международную паузу Шотландия сыграет дома с Кипром (8 июня) и в гостях с Бельгией (11 июня).
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