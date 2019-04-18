Дмитрий Черышев: Возвращение Дениса в «Реал»? Никогда не говори никогда Черышев-младший принадлежит «Вильярреалу», а играет в аренде за «Валенсию».

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Дмитрий Черышев не стал исключать возможного возвращения своего сына, выступающего сейчас за «Валенсию», в «Реал».

«Сегодня мне приятно видеть, что Денис уверен в себе, а его вклад в игру и работа на поле растут, – приводит Goal.com слова Черышева. – Он все больше и больше берет инициативу на себя и старается выполнять больше работы, как при обороне, так и в завершении.

Меня, я говорю сейчас как тренер, а не как отец, его работа в нынешнем сезоне устраивает на 90 процентов.

Чемпионат мира ему помог. Когда игрок забивает много голов на таком турнире, он чувствует, что у него вырастают крылья. Это и произошло с Денисом. Теперь он верит в себя и свои способности.

Когда он принадлежал «Реалу», он проводил много времени в аренде. В один момент он вернулся и стал получать игровое время, но в середине того сезона он понял: чтобы конкурировать с Криштиану Роналду, Каримом Бензема, Гаретом Бэйлом и другими звездами команды, ему нужно играть и доказывать свою состоятельность. А имея мало возможностей выходить на поле, сделать это было трудно.

Но после аренды он всегда возвращался в «Реал», потому что клуб не хотел его отпускать. Но потом он решили отдать его в «Вильярреал» раз и навсегда. В этом клубе он провел один год, но из-за нестабильной ситуации и они решили его отдать.

Хотя, конечно, если бы он был все это время в одном клубе, его игра была бы более стабильной, что пошло бы ему на пользу.

Возвращение в «Реал» в будущем? По-русски мы говорим «никогда не говори никогда».

В нынешнем сезоне 28-летний Черышев провел 40 матчей за «Валенсию», в которых забил четыре гола и сделал пять голевых передач. Срок его аренды из «Вильярреала» завершается в июне этого года.