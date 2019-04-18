Станислав Черчесов: Будем все правильно делать – Евро-2020 станет домашним для сборной России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о планах на грядущий чемпионат Европы.
«В команде мы решили, что прошлым жить не будем. Чемпионат мира прошел, мы все получили по заслугам, как в прямом, так и в переносном смысле. Теперь ставим другие задачи: чемпионат Европы не за горами, уже в 2020 году. Если мы все правильно будем делать, может так случиться, что он практически станет домашним чемпионатом Европы. Иметь два подряд турнира в своей стране не так плохо
А моя задача – подготовить ребят. Спасибо вам огромное. Один человек ничего не может сделать, один человек, как мы говорим в команде, может только испортить», – приводит слова Черчесова ТАСС.
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