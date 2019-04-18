Воропаев и Мамин привлечены к тренировкам с основой «Спартака» Красно-белые продолжают подготовку к матчу с «Енисеем».

«Спартак» провел тренировку на одном из полей «Открытие Арены» в рамках подготовки к матчу 24-го тура премьер-лиги с «Енисеем», сообщает официальный сайт клуба.

К работе с первой командой были привлечены защитники «Спартака-2» Артем Воропаев и Артем Мамин.

Как уже сообщалось ранее, в общей группе тренировался полузащитник Аяз Гулиев, который не играл в матче 23-го тура с «Ростовом» (1:2) из-за участия в резонансном дорожном конфликте, в результате которого он напал на гражданина США Майкла Коу и сломал ему нос.

Перед выходом на поле Гулиев еще раз принес извинения и рассказал, что средства, на которые он оштрафован клубом, будут направлены в благотворительный фонд «Спартак» – детям».

Напомним, матч «Спартак» – «Енисей» пройдет 21 апреля на «Открытие Арене». Начало – 19:00 (мск).