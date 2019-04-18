Борис Игнатьев – об игре «Манчестер Сити» - «Тоттенхэм»: Пока это самый интересный матч Лиги чемпионов Известный российский тренер Борис Игнатьев поделился впечатлениями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» - «Тоттенхэм» (4:3).

- Играли большие мастера, но то, как они решали задачу по обороне, это ни в какие ворота не лезет. Это детский подход к эпизодам. Такое впечатление, что и в той, и в другой команде впервые собрались на этот матч, и только по ходу него стали узнавать друг друга. Такие ошибки допускали позиционные, индивидуальные, групповые, что это никак не тянуло на уровень команд, претендующих на звание самых лучших в европейском футболе.

При этом готовясь к данным баталиям, они прекрасно друг друга знали, изучали, но я отношу это к дисциплине. Это проявление неуважения к тем задачам, которые ставят перед собой команды. В особенности меня удивили четыре защитника, которые представляли команду Гвардиолы. А все остальное – это высший пилотаж, мячи были на любой вкус. Пока это самый интересный матч Лиги чемпионов. Большое количество голов, все, что нравится болельщикам.

- Вы за ВАР?

- Конечно. Мне нравится честность. А эта система дает возможность не ошибаться. Хотя за каждым таким эпизодом стоят люди, которые всегда могут быть необъективными, но это уже второй вопрос. Но после игры команды скажут, что все было по делу. А когда есть недомолвки – это не совсем правильно, - приводит слова Игнатьева «Евро-футбол.ру».

Добавим, что «Тоттенхэм» в полуфинале Лиги чемпионов сыграет с «Аяксом», который по сумме двух матчей выбил из турнира «Ювентус» (1:1, 2:1).