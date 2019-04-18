Фабио Капелло: В этом году «Реал» намерен потратить на трансферы 500 миллионов евро

- Я был в Барселоне, и мне сказали, что в этом году «Реал» намерен потратить 500 миллионов евро. Я спросил: «Вы уверены?» Мне ответили утвердительно. Это рассказал человек, который много знает о «Реале», - цитирует Капелло Sky Sport Italia.
Напомним, что «Реал» после 32 туров чемпионата Испании, набрав 61 очко, занимает третью строчку место в турнирной таблице примеры, уступая лидирующей «Барселоне» 13 баллов.
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