Фабио Капелло: В этом году «Реал» намерен потратить на трансферы 500 миллионов евро Бывший главный тренер «Реала» Фабио Капелло рассказал, что мадридский клуб готовится потратить летом на трансферы до 500 миллионов евро.

- Я был в Барселоне, и мне сказали, что в этом году «Реал» намерен потратить 500 миллионов евро. Я спросил: «Вы уверены?» Мне ответили утвердительно. Это рассказал человек, который много знает о «Реале», - цитирует Капелло Sky Sport Italia.

Напомним, что «Реал» после 32 туров чемпионата Испании, набрав 61 очко, занимает третью строчку место в турнирной таблице примеры, уступая лидирующей «Барселоне» 13 баллов.