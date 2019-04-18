«Ливерпуль» заинтересовался форвардом «Лилля»

Как сообщает Le10sport, руководство английского клуба рассматривает вариант покупки 23-летнего форварда в качестве возможной замены Мохамеду Салаху.
Напомним, что ранее СМИ сообщили об интересе к Салаху со стороны мадридского «Реала». Позже агент египтянина опроверг информацию, о желании форварда перебраться в Испанию.
Добавим, что действующий контракт Пепе с «Лиллем» рассчитан до 30 июня 2022 года. Портал transfermarkt.com оценивает стоимость нападающего в 40 миллионов евро.
В текущем сезоне Пепе провел 35 матчей за «Лилль» во всех турнирах, записав на свой счет 20 голов и 14 результативных передач.
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