«Ливерпуль» заинтересовался форвардом «Лилля» «Ливерпуль» проявляет интерес к нападающему «Лилля» Николя Пепе.

Как сообщает Le10sport, руководство английского клуба рассматривает вариант покупки 23-летнего форварда в качестве возможной замены Мохамеду Салаху.

Напомним, что ранее СМИ сообщили об интересе к Салаху со стороны мадридского «Реала». Позже агент египтянина опроверг информацию, о желании форварда перебраться в Испанию.

Добавим, что действующий контракт Пепе с «Лиллем» рассчитан до 30 июня 2022 года. Портал transfermarkt.com оценивает стоимость нападающего в 40 миллионов евро.

В текущем сезоне Пепе провел 35 матчей за «Лилль» во всех турнирах, записав на свой счет 20 голов и 14 результативных передач.