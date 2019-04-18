Почеттино, празднуя выход «Тоттенхэма» в полуфинал ЛЧ, показа неприличный жест (видео)

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино отметился неприличным жестом после выхода своей команды в полуфинал Лиги чемпионов.
Накануне лондонский клуб проиграл «Манчестер Сити» (3:4), однако, прошел дальше из-за победы в первом поединке (1:0).
По окончании встречи, аргентинец вместе с игроками направился в раздевалку, где показал жест в стиле Диего Симеоне (ранее наставник «Атлетико» сделал то же самое в матче против «Ювентуса»).
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