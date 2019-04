Почеттино, празднуя выход «Тоттенхэма» в полуфинал ЛЧ, показа неприличный жест (видео)

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино отметился неприличным жестом после выхода своей команды в полуфинал Лиги чемпионов.

Накануне лондонский клуб проиграл «Манчестер Сити» (3:4), однако, прошел дальше из-за победы в первом поединке (1:0).

По окончании встречи, аргентинец вместе с игроками направился в раздевалку, где показал жест в стиле Диего Симеоне (ранее наставник «Атлетико» сделал то же самое в матче против «Ювентуса»).

Fair to say that Mauricio Pochettino enjoyed Tottenham's win last night 😂👏pic.twitter.com/F3mFL1Nxka