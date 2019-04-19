MLS сообщила о расширении лиги до 30 клубов - Советский спорт
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19 апреля 2019 08:44ФутболГичунцев Артур

MLS сообщила о расширении лиги до 30 клубов

На сегодняшний день в чемпионате выступают 24 команды.

Как сообщает пресс-служба MLS, в организации приняли решение увеличить количество клубов до 30.

Отмечается, что в следующем году лига примет «Интер Майами», президентом которого является известный английский футболист Дэвид Бекхэм, а также «Нэшвилл».

В 2021 году ряды MLS пополнит «Остин». Также рассматриваются заявки команд из Сент-Луиса и Сакраменто.

Добавим, MLS была основана в 1993 году. Рекордсменом по количеству титулов (5) является «Лос-Анджелес Гэлакси».

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