Александр Зинченко: У «Манчестер Сити» еще два вызова, выше голову (фото)

Хавбек «Манчестер Сити» Александр Зинченко обратился к партнерам по команде после вылета из Лиги чемпионов.
«Выше головы, у нас еще два вызова», – написал полузащитник.
Отметим, что Зинченко не принимал участия в последних встречах из-за травмы.
На данный момент его команда ведет борьбу за чемпионский титул АПЛ, а также сыграет в финале Кубка Англии с «Уотфордом».
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