Александр Зинченко: У «Манчестер Сити» еще два вызова, выше голову (фото) - Советский спорт
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19 апреля 2019 09:30ФутболГичунцев Артур

Александр Зинченко: У «Манчестер Сити» еще два вызова, выше голову (фото)

Украинский футболист оставил запись в своем Instagram.

Хавбек «Манчестер Сити» Александр Зинченко обратился к партнерам по команде после вылета из Лиги чемпионов.

«Выше головы, у нас еще два вызова», – написал полузащитник.

Отметим, что Зинченко не принимал участия в последних встречах из-за травмы.

На данный момент его команда ведет борьбу за чемпионский титул АПЛ, а также сыграет в финале Кубка Англии с «Уотфордом».

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Heads up! We have two more challenges @mancity

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