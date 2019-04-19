Отец Инсинье назвал Анчелотти неудачником после поражения от «Арсенала»

Наталья Бестемьянова: В командных соревнованиях опасно делать то, что сделал Саша Самарин В гостях в нашей редакции побывала прославленная фигуристка олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова.

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