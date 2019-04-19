Отец Инсинье назвал Анчелотти неудачником после поражения от «Арсенала»

Как сообщает Tuttomercatoweb, Кармин Инсинье, отец полузащитника «Наполи» Лоренцо Инсинье, остался недоволен вылетом итальянского клуба из Лиги Европы.
Согласно источнику, после поражения от лондонского «Арсенала» он назвал Карло Анчелотти «неудачником».
Отметим, что наставник «Наполи» заменил Лоренцо Инсинье в середине второго тайма.
Ранее сообщалось, что полузащитник привлек внимание «Ливерпуля» и мадридского «Атлетико».
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