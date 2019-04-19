СМИ: Йович близок к переходу в «Реал»

Форвард «Айнтрахта» Лука Йович продолжит карьеру в чемпионате Испании.
Согласно источнику, он близок к переходу в мадридский «Реал» в летнее межсезонье. Отмечается, что сумма сделки составит 60 млн евро. 20% от этой суммы получит его бывший клуб – «Бенфика».
Таким образом, столичный клуб выиграл борьбу за сербского футболиста у «Барселоны».
В текущем сезоне 21-летний Йович провел во всех турнирах 41 матч, забил 25 голов и отдал 7 голевых передач.
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