СМИ: Йович близок к переходу в «Реал» - Советский спорт
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19 апреля 2019 13:03ФутболГичунцев Артур

СМИ: Йович близок к переходу в «Реал»

Об этом сообщает AS.

Форвард «Айнтрахта» Лука Йович продолжит карьеру в чемпионате Испании.

Согласно источнику, он близок к переходу в мадридский «Реал» в летнее межсезонье. Отмечается, что сумма сделки составит 60 млн евро. 20% от этой суммы получит его бывший клуб – «Бенфика».

Таким образом, столичный клуб выиграл борьбу за сербского футболиста у «Барселоны».

В текущем сезоне 21-летний Йович провел во всех турнирах 41 матч, забил 25 голов и отдал 7 голевых передач.

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